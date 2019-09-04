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Столица обеспечит безопасность в День города 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Столица обеспечит безопасность в День города
Фото: АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ «МОСКВА»
Для безопасности и соблюдения порядка в День города, который будет праздноваться 7 и 8 сентября, перекроют некоторые столичные улицы и запретят продажу алкогольной продукции. Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Полностью перекроют улицы Тверская, Моховая и проспект Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой) до утра 9 сентября. 7 сентября также ограничат движение по Цветному бульвару от Садового кольца до Трубной площади. Проехать на автомобиле 7 сентября с 11:00 до 22:00 и 8 сентября с 14:00 до 22:00 также нельзя будет по улице Волхонка — от Бульварного кольца до улицы Ленивка.
Полный список ограничений можно найти на официальном сайте Москвы.
— Вечером празднующие смогут насладиться фейерверком. В акватории Москвы-реки, напротив парка «Зарядье», ЦПКиО им. М. Горького и спортивной арены «Лужники» будут размещены баржи, с которых запустят фейерверки, — говорится в сообщении.
Посмотреть на фейерверки также можно будет на Поклонной горе, в парках «Сокольники» и «Измайлово» и на других площадках, которые разместят по всему городу.
— Напоминаем, что всем празднующим необходимо соблюдать общественный порядок. На территории проведения праздничных мероприятий продажа алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре будет запрещена. Пронос оружия, металлических предметов (ножей, газовых баллончиков), алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре запрещен, лица в состоянии алкогольного опьянения не будут допускаться на территорию проведения мероприятий. В случае грубых нарушений правил поведения со стороны жителей и гостей столицы на них могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, — добавляется в сообщении.
Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, ОМОНа, оперативных полков полиции и народные дружинники будут дежурить в местах массовых гуляний для обеспечения общественной безопасности.
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Новости Москвы , Росгвардия
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