У Политехнического музея открыли пешеходную зону

У Политехнического музея в Москве открыли пешеходную зону

Пешеходную зону «Музейный парк» площадью 1,3 гектара открыли у Политехнического музея в Москве , ее интегрировали в окружающее городское пространство, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы

«Новая пешеходная зона будет не только транзитным маршрутом и местом для прогулок. В амфитеатре мы планируем создать новый культурный центр под открытым небом», — отметил Собянин.

Он отметил, что пешеходная зона имеет амфитеатр и прогулочные галереи. Сегодня открылся верхний уровень зоны, а амфитеатр и галереи нижнего уровня откроют после того, как будет завершена реставрация самого музея. Верхний уровень представляет из себя тротуары, связывающие входы в музей со стороны Новой и Лубянсокй площади, а также площади Ильинские ворота.

Нижний уровень, который откроют позже, будет состоять из амфитеатра и «зеленого коридора» — прогулочных галерей, расположенных в контуре здания музея на уровне отметки подвального этажа. Здесь смогут расположиться выставочные площади, кафетерии, галереи и торговые точки. С нижнего уровня можно будет выйти в Ильинский сквер или пройти на станцию метро «Китай-город».

Планируется, что «Музейный парк» будет связывать между собой уже существующие пешеходные маршруты — улицы Никольская, Мясницкая, Рождественка, Маросейка, Покровка с Ильинским сквером, Старой и Славянской площадями, Китайгородским проездом и парком «Зарядье».

Как отметил Шувалов, новое пространство вокруг Политеха станет точкой притяжения молодежи.

«Реконструкция Политеха — это совместный проект Москвы и федерального правительства. В свое время он был важной точкой притяжения для молодежи и с открытием вернет этот статус», — сказал Шувалов.

По его словам, в Москве проводится огромная работа по развитию городской среды.

«Важно, что вокруг Политеха появляется новое общественное пространство. И не менее важно, что оно постепенно переходит в парк «Зарядье», а затем в «Музеон» и Нескучный сад — это пример комфортной городской среды для москвичей и гостей столицы. Мы — «ВЭБ.РФ» и «ДОМ.РФ» — продолжим работу, чтобы это место было интересным», — заключил Шувалов.

Всего в рамках реализации проекта «Музейный парк» высадили 62 дерева, более 1,1 тысячи кустарников и 1,3 тысячи квадратных метров цветников.

«Работы по благоустройству пешеходной зоны «Музейный парк» были проведены за счет бюджета города Москвы. В ходе ее создания в сквере со стороны Лубянской площади не вырублено ни одного зеленого насаждения. Полностью сохранено благоустройство вокруг памятника «Соловецкий камень», — отмечается в материале.

Генпроектировщиком проекта выступило АО «Моспроект-3», а подрядчиком — ООО «Элгад».