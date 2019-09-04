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Акция по обмену мусора на билеты в театр в Москве может стать круглогодичной 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
Акция «Искусство ради экологии» может стать постоянной
Фото: ТАСС
Власти Москвы рассматривают возможность сделать акцию "Искусство ради экологии" по обмену вторичных материалов из бытового мусора жителей на билеты на мероприятия культуры и искусства круглогодичной. Об этом журналистам в среду сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Это у нас экспериментальная акция, она стартовала в субботу и будет проходить месяц. Будем подводить итоги — я думаю, она станет постоянной, круглогодичной в будущем", — сказал он в кулуарах III Климатического форума городов.
"Искусство ради экологии" стартовала в Москве 31 августа, и пункты приема будут работать до 24 сентября. Всего их десять: 1-я Останкинская улица д. 53, Мурманский проезд д. 22, улица Космонавтов д. 6, улица Цандера д. 7, Берингов проезд д. 4, улица Академика Комарова д. 13, улица 2-я Сокольническая д. 3, улица Отрадная д. 16, улица Новгородская д. 19 и 5-й проезд Подбельского 5-й д. 4А, к. 1. Для того, чтобы получить один билет, нужно будет сдать не менее 1 кг алюминия или не менее 2 кг макулатуры, стекла или пластика: 1 кг алюминия — это примерно 50-60 банок, 2 кг стекла — около 20 бутылок, 2 кг пластика — 70-100 бутылок. Полученный билет нужно будет активировать на сайте проекта, и он будет действовать до конца года.
Программа мероприятий, билеты на которые можно будет получить в рамках акции, может меняться. Так, сдав мусор на переработку, можно будет попасть на сеанс документального кино, сходить в Мультимедиа Арт музей, Музей Москвы, Музей современного искусства "Гараж", Московский музей космонавтики или в Измайловский кремль. Также можно будет обменять билеты на спектакли в театр "Эрмитаж", Московский театр оперетты, Музыкально-драматический театр "А-Я", на выставку в "Люмьер-холл" или концерты Эроса Рамаззотти, групп "Мельница" и "Звери".
В конце июля заместитель генерального директора проводника реформы мусорной отрасли в РФ — Российского экологического оператора — Вячеслав Духин рассказал ТАСС, что еще четыре региона планируют запустить подобную акцию на своей территории: Республика Крым, Омская и Челябинская области и Санкт-Петербург. Мероприятие призвано стимулировать интерес россиян к раздельному сбору отходов — это один из приоритетов реформы мусорной отрасли, сформулированный ранее вице-премьером страны Алексеем Гордеевым.
III Климатический форум городов проходит в парке "Зарядье" в Москве 4-5 сентября.
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Новости Москвы , Вячеслав Духин , Алексей Гордеев , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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