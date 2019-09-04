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Больницы и поликлиники будут отвечать новым стандартам 

Вечерняя Москва + ещё 3 6 часов назад
Больницы и поликлиники будут отвечать новым стандартам
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшие пять лет в городе построят свыше 40 объектов здравоохранения. Такие цифры приводит столичный Департамент строительства. «ВМ» выяснила, в каких районах появятся новые современные медицинские учреждения.
Как сообщили в московском ведомстве, до 2023 года включительно в российском мегаполисе станет больше поликлиник — 24 новых здания появятся в столице в скором времени. Помимо этого, возведут девять больничных корпусов, пять подстанций скорой медицинской помощи и столько же скоропомощных стационаров. А самое главное — каждое из зданий будет соответствовать новому «Московскому стандарту+», разрабатываемому столичными властями.
Новый стандарт — это в первую очередь удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов, современные технологии для диагностики и профилактики болезней. Больше никаких запутанных коридоров. Пациентам станет проще ориентироваться в зданиях. Для этого в новых медицинских учреждениях применят ключевой принцип зонирования — наиболее посещаемые врачебные кабинеты размещаются на нижних этажах, а администрация займет верхние этажи.
— Кабинеты будут располагаться так, чтобы избежать возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным и удобным, — рассказали в Департаменте строительства. — Кабинеты «узких» специалистов разместятся на одном этаже с функциональной диагностикой.
В поликлиниках станет больше открытых пространств, их оборудуют удобными диванами и другой комфортабельной мебелью. Для пациентов появятся буфеты, в которых можно перекусить.
Однако изменения затрагивают не только вопросы зонирования и обустройства пространств поликлиник, столичные власти сформировали новые требования к медперсоналу. Теперь при составлении штатного расписания учтут необходимость самых востребованных врачей в каждом здании поликлиник и ряда специалистов узкого профиля в головном подразделении. Основные врачебные и диагностические ресурсы сосредоточат максимально удобно для пациентов в одном месте.
— Градостроительный эффект от строительства новых медицинских учреждений поможет сократить очереди при посещении врачей, облегчить запись к ряду специалистов, позволит оснастить объекты здравоохранения новым современным высокотехнологичным оборудованием, создать систему паллиативной и патронажной помощи, а также решить другие важные задачи, — рассказали в городском Департаменте строительства. — К примеру, уже сейчас пациенты могут самостоятельно получить результаты своих анализов и исследований.
Городские поликлиники оснастят самым современным медицинским оборудованием: аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, КТ и МРТ.
Одним из знаковых событий в сфере столичного здравоохранения в ближайшие годы станет сдача нового корпуса Московского клинического научного центра имени Логинова. Здесь появится клинико-диагностическое отделение, которое будет работать по принципу «в день обращения». Современные помещения с высокотехнологичным оборудованием помогут нарастить количество сложных операций. Благодаря вводу нового корпуса увеличится число коек онкологического профиля, в том числе — онкогематологического.
Городские власти уделяют большое внимание и строительству скоропомощных стационаров. Благодаря их появлению в столице горожане смогут оперативно получать высококвалифицированную и своевременную помощь. Кроме того, ввод новых зданий повысит эффективность использования городской больницей основного коечного фонда. Так, возможно сокращение срока пребывания пациентов в стационаре за счет углубленной и оперативной диагностики.
— В сутки в таких стационарах смогут принимать от 200 до 300 пациентов, — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. — В каждом из больничных комплексов будут расположены по 4–6 операционных по разным профилям: общая хирургия, травматология, нейрохирургия, гинекология, палаты реанимации и интенсивной терапии, а также противошоковые палаты.
На всех столичных объектах здравоохранения будет обеспечен удобный беспрепятственный доступ для маломобильных людей.

КСТАТИ

Детскую поликлинику первого уровня на 320 посещений в смену в районе Южное Медведково по адресу: улица Полярная, владение 11, введут в эксплуатацию в 2021 году. К поликлинике будет построена подъездная дорога. Строители завершили возведение конструктива здания, приступили к фасадным работам и черновой отделке помещений.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы
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