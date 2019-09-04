Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прямо под Московским Кремлем появится археологический музей 

BFM.RU + ещё 16 2 часа назад
Под Кремлем появится археологический музей
Фото: ТАСС
Музей построят прямо под 14-м корпусом Кремля, где ранее археологи обнаружили остатки фундамента храма Чудова монастыря, уничтоженного в 1930-е годы при советской власти.
Как будет выглядеть музей — пока непонятно, проект еще не опубликован. Но остатки церкви XIV столетия — далеко не все, что можно будет увидеть в нем, говорит координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.

Рустам Рахматуллин координатор движения «Архнадзор»

«От 14-го корпуса сохранились подземные части. И притом что строительство велось котлованным методом, глубина культурного слоя оказалась такова, что некоторые остатки Чудова монастыря залегают еще глубже, чем основание фундамента 14-го корпуса. Более того, там залегают остатки ранней Москвы, в том числе Москвы батыева времени, там один пожарный слой отождествлен непосредственно с батыевым набегом. Там обнаружены следы посадской застройки и посадского быта того времени, то есть времени до основания Чудова монастыря митрополитом Алексием в XIV столетии. Все это довелось увидеть, в том числе своими глазами, фрагменты некрополя, причем разных веков, например, могила боярина Салтыкова Василия Глебовича, погибшего при Иване Грозном на Левонской войне, надгробие с эпитафией, которую удалось прочитать. Все это можно видеть через это подземное помещение, которое, насколько можно понять из описания Главгосэкспертизы, как раз и музеефицируется».
Этот музей может стать одним из самых посещаемых в Московском Кремле, считает научный сотрудник «Столичного археологического бюро», археолог, историк Константин Воронин.

Константин Воронин историк

«У нас есть культурный код, это наша история. И вот даже эти фундаменты — это некая визуализация той истории нашей страны, в моем понимании, которая, может быть, понятна, но на тактильном уровне. Необязательно знать ничего об этом Чудовом монастыре, что с ним произошло и так далее, но когда человек видит некую визуализованную древность, которая на фоне такого идеального Кремля сохраняется в виде таких фундаментов или руин, это покажет важность этого места, историческую духовность, это вызовет несомненный интерес».
По описанию проекта на сайте Главгосэкспертизы, минус первый этаж будущего музея займет вестибюль, гардероб, пост охраны. А уже на минус втором — будут холл, сам зал музея и мультимедийное оборудование. Вся площадь комплекса — более 1,5 тысяч квадратных метров. При этом пол над раскопками в основном зале музея будет прозрачным.
BFM.RU: последние новости
На «оранжевой» ветке произошел сбой На «оранжевой» ветке произошел сбой Синоптики прогнозируют 4 сентября в Москве июльскую грозу Синоптики прогнозируют 4 сентября в Москве июльскую грозу ЦИК РФ проверит законность «Умного голосования» Навального ЦИК РФ проверит законность «Умного голосования» Навального
Комментарии
Новости Москвы , Рустам Рахматуллин , Иван Грозный , Константин Воронин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США261
«Одевайся, ваш дом взорвали»: кто устроил теракт в Буйнакске
«Одевайся, ваш дом взорвали»: кто устроил теракт в Буйнакске
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным64
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции143
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами1
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение