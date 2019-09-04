Под Кремлем появится археологический музей

Прямо под Московским Кремлем появится археологический музей

Музей построят прямо под 14-м корпусом Кремля, где ранее археологи обнаружили остатки фундамента храма Чудова монастыря, уничтоженного в 1930-е годы при советской власти.

Как будет выглядеть музей — пока непонятно, проект еще не опубликован. Но остатки церкви XIV столетия — далеко не все, что можно будет увидеть в нем, говорит координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин

Рустам Рахматуллин координатор движения «Архнадзор»

«От 14-го корпуса сохранились подземные части. И притом что строительство велось котлованным методом, глубина культурного слоя оказалась такова, что некоторые остатки Чудова монастыря залегают еще глубже, чем основание фундамента 14-го корпуса. Более того, там залегают остатки ранней Москвы, в том числе Москвы батыева времени, там один пожарный слой отождествлен непосредственно с батыевым набегом. Там обнаружены следы посадской застройки и посадского быта того времени, то есть времени до основания Чудова монастыря митрополитом Алексием в XIV столетии. Все это довелось увидеть, в том числе своими глазами, фрагменты некрополя, причем разных веков, например, могила боярина Салтыкова Василия Глебовича, погибшего при Иване Грозном на Левонской войне, надгробие с эпитафией, которую удалось прочитать. Все это можно видеть через это подземное помещение, которое, насколько можно понять из описания Главгосэкспертизы, как раз и музеефицируется».

Этот музей может стать одним из самых посещаемых в Московском Кремле, считает научный сотрудник «Столичного археологического бюро», археолог, историк Константин Воронин

Константин Воронин историк

«У нас есть культурный код, это наша история. И вот даже эти фундаменты — это некая визуализация той истории нашей страны, в моем понимании, которая, может быть, понятна, но на тактильном уровне. Необязательно знать ничего об этом Чудовом монастыре, что с ним произошло и так далее, но когда человек видит некую визуализованную древность, которая на фоне такого идеального Кремля сохраняется в виде таких фундаментов или руин, это покажет важность этого места, историческую духовность, это вызовет несомненный интерес».

По описанию проекта на сайте Главгосэкспертизы, минус первый этаж будущего музея займет вестибюль, гардероб, пост охраны. А уже на минус втором — будут холл, сам зал музея и мультимедийное оборудование. Вся площадь комплекса — более 1,5 тысяч квадратных метров. При этом пол над раскопками в основном зале музея будет прозрачным.