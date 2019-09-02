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День города: где в Москве ограничат дорожное движение 

ТК «Звезда» 4 часа назад
День города: где ограничат дорожное движение
Фото: mos.ru
В ближайшие выходные Москва празднует свой 872-й день рождения. Москвичам и гостям столицы подготовлена развлекательная программа, поэтому ряд городских улиц перекроют для движения.
В центре Москвы ограничат дорожное движение, а также закроют ряд парковок в связи с празднованием дня города. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Информационный центр Транспортного комплекса столицы.
Со 2 по 5 сентября закроют парковки в Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках, с 3 по 5 числа того же месяца — в Глинищевском переулке и Тверском проезде, а в 4-й и 5-й день осени — в Никитском и Газетном переулках.
Целый ряд центральных улиц станет недоступен для движения с вечера 5 сентября. Нельзя будет проехать на автомобиле по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, а также по самому Охотному ряду. Закроют движение на участке Моховой улицы от Тверской до Большой Никитской. Эти улицы станут пешеходными, а возобновят езду по ним только в 8 утра 9 сентября.
Аналогичная ситуация ожидается на Театральном проезде от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка. Праздничные мероприятия станут причиной перекрытия расположенных рядом переулков: Малого Гнездиковского, Леонтьевскиого, Глинищевского, Газетного и Никитского, а также Тверского проезда.
Фейерверки будут запускать в Москве 7 сентября в 21:00 по столичному времени на 33 площадках. В связи с этим для передвижения транспорта будут введены ограничения на некоторых улицах: с 20:50 до 21:10 нельзя будет проехать по площади Васильевского спуска, Большому Москворецкому мосту и участкам примыкающих к нему набережных и Москворецкой улице. Участок проезда вдоль торгового центра «Авиапарк» на Ходынском поле будет перекрыт с 12:00 до 21:00. Также будут перекрыты некоторые улицы в Ново-Переделкино, Северном Бутово, Зеленограде, Троицке, Московском.
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