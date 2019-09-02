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Московские автомобилисты вернулись с каникул 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Московские автомобилисты вернулись с каникул
Фото: РИА Новости
В Москве на прошлой неделе было зафиксировано резкое увеличение количества автомобилей. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Центра обеспечения дорожного движения (ЦОДД).
Отмечается, что самый большой прирост пришелся на Симферопольское (Варшавское) шоссе: интенсивность движения здесь увеличилась на 11 процентов.
Всего с 26 августа количество автомобилей на дорогах Москвы увеличилось на 15-17 процентов. Это примерно 100-125 тысяч машин.
Ранее москвичей призвали готовиться к ограничениям на дорогах. Сообщалось, что с 10 по 14 сентября будет ограничен съезд с внешней стороны МКАД на Бусиновский проезд (в сторону центра), с 17 по 21 сентября — съезд с внутренней стороны МКАД на Бусиновский проезд (в сторону центра), а с 22 по 29 сентября — съезд с Бусиновского проезда на МКАД.
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