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Как отметят День города на фестивале «Цветочный джем» 

Москва24 + ещё 4 56 минут назад
Как отметят День города на фестивале «Цветочный джем»
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В воскресенье, 8 сентября, в столице будут подведены итоги профессиональных номинаций международного конкурса ландшафтного дизайна фестиваля "Цветочный джем".
Гостей фестиваля в последние дни его работы также ждут мюзиклы, концерты и спектакли.
"Посетителей ждет обширная развлекательная программа: 400 мастер-классов, более 30 спектаклей, 10 мюзиклов, цветочный бал, цветочное дефиле. В летних садах, созданных участниками фестиваля, пройдут танцевальные перформансы, зазвучит джаз, классика и эстрадные попурри. В праздничных концертах на сценах площадок выступят Ирина Дубцова, Влад Соколовский, Юлия Волкова, Юлианна Караулова", — рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
На фестивале можно будет посмотреть более 30 спектаклей от московских театров. 7 сентября на сцене площадки в Троицке на Сиреневом бульваре пройдут три спектакля подряд — "Мэри Поппинс", "Сладкие приключения цветочного гнома" и "Сны под звездным мостом". 8 сентября на улице Митинской можно посмотреть спектакли от театров "Светлица" и Barbotina — "Красная Шапочка", "Секрет варенья", "Белая королева".
На площади Революции 7 и 8 сентября в 17:00 артисты Театра Сергея Котюха покажут интерактивный спектакль "Ван Гог. Любить то, что достойно любви".
7 сентября в 14:00 на Площади Революции выступит женская арт-группа Soprano.
Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова выступит на Площади Юности в Зеленограде 7 сентября в 18:00, на Площади Славы 8 сентября в 16:00 и в этот же день на улице Перерва, 52 в 18:00. 7 сентября в 18:00 Ирина Дубцова даст концерт на площадке на улице Митинской.
Певица Юлианна Караулова порадует поклонников своими концертами 7 сентября в 16:00 (на Ореховом бульваре) и 8 сентября в 21.00 (на улице Перерва).
Влад Соколовский будет петь на сцене площадки на Святоозерской улице 8 сентября в 18:00.
Увидеть необычные наряды из живых цветов можно будет и на площади Революции 7 сентября — в 13:00 там пройдет "Цветочный показ". Флористы-дизайнеры удивят гостей праздника красочным дефиле платьев, созданных из тысяч роз, орхидей, гвоздик и гортензий. Вести шоу будет Юлия Барановская.
В субботу и воскресенье мастер-классы на большинстве площадок будут идти с 12.00 до 18.45. На бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, на улицах Митинская и Матвеевская, а также не площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троике пройдут занятия по приготовлению идеальных летних десертов. Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.
Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.
По просьбам посетителей фестиваля продолжаются специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами — участниками конкурса "Цветочный джем". На этих прогулках можно узнать о самих садах, об основных принципах ухода за растениями в условиях мегаполиса и о многом другом. Гости также могут присоединиться к экскурсиям по московским бульварам, садам и паркам.
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Новости Москвы , Юлия Волкова , Влад Соколовский , Юлия Барановская , Сергей Котюх , Юлианна Караулова , Ирина Дубцова , Троицк
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