Сушилка для белья остановила ветку метро в Москве

Сотрудники московского метрополитена раскрыли причины сбоя движения электропоездов на Калужско-Рижской линии 3 сентября. По их словам, работу машинистов затруднила сушилка для белья, оказавшаяся на рельсах, сообщает РИА Новости

Ранее на официальной странице столичного метро в Twitter появилось сообщение о том, что на Калужско-Рижской линии возникли трудности с перевозкой пассажиров.

«Нет движения поездов на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорилось в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.).

По данным агентства, движение поездов было восстановлено в течение 10 минут, через 20 минут перевозка пассажиров начала осуществляться в соответствии с графиком.

Позже сотрудники пресс-службы столичной подземки сообщили, что проблемы возникли из-за постороннего предмета на линии.

«Движение было остановлено из-за попадания постороннего предмета, похожего на металлическую сушку для белья, между поездом и платформой станции "Китай-город". Предмет, предположительно, уронил один из пассажиров при прибытии состава», — цитирует агентство слова сотрудника метро.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, предмет, похожий на сушилку оперативно достали сотрудники метрополитена. В настоящее время движение поездов на линии осуществляется по графику.