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Сушилка для белья остановила ветку метро в Москве 

Рамблер + ещё 27 1 час назад
Сушилка для белья остановила ветку метро в Москве
Фото: ТАСС
Сотрудники московского метрополитена раскрыли причины сбоя движения электропоездов на Калужско-Рижской линии 3 сентября. По их словам, работу машинистов затруднила сушилка для белья, оказавшаяся на рельсах, сообщает РИА Новости.
Ранее на официальной странице столичного метро в Twitter появилось сообщение о том, что на Калужско-Рижской линии возникли трудности с перевозкой пассажиров.
«Нет движения поездов на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорилось в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.).
По данным агентства, движение поездов было восстановлено в течение 10 минут, через 20 минут перевозка пассажиров начала осуществляться в соответствии с графиком.
Позже сотрудники пресс-службы столичной подземки сообщили, что проблемы возникли из-за постороннего предмета на линии.
«Движение было остановлено из-за попадания постороннего предмета, похожего на металлическую сушку для белья, между поездом и платформой станции "Китай-город". Предмет, предположительно, уронил один из пассажиров при прибытии состава», — цитирует агентство слова сотрудника метро.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, предмет, похожий на сушилку оперативно достали сотрудники метрополитена. В настоящее время движение поездов на линии осуществляется по графику.
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Новости Москвы , РИА Новости
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