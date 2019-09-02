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В Москве с 14 по 16 сентября пройдет фестиваль циркового искусства 

Национальная Служба Новостей + ещё 20 8 часов назад
В Москве пройдет фестиваль циркового искусства
Фото: mos.ru
Фестиваль циркового искусства состоится в российской столице. Он будет проходить с 14 по 16 сентября, и приурочен к юбилею — в 1919 году все цирки страны стали государственными. В том числе и один из старейших — цирк на Цветном бульваре. Исполняющий обязанности генерального директора Росгосцирка Владимир Шемякин пригласил горожан и гостей Москвы оценить юбилейную программу. По его словам, артисты подарят отличное настроение и детям и взрослым.
14 и 15 сентября, на столичных бульварах с наиболее зрелищными номерами выступят артисты разнообразных цирковых жанров: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады и мимы. Зрители также смогут увидеть фокусников и иллюзионистов. На площадках также будут проводиться мастер-классы, встречи с артистами, грим-мастерские. Сладкоежкам предложат леденцы и сладкую вату, отмечает АГН Москва.
16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет юбилейное гала-шоу с участием легенд советского и российского цирка. Шоу покажут на одном из федеральных телеканалов. События, связанные с юбилеем государственных цирков, этой осенью пройдут во многих российских городах.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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