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Музей спасателей-водолазов появится в Москве 

Москва меняется 3 часа назад
Музей спасателей-водолазов появится в Москве
Фото: © Москва меняется
Здание поисково-спасательной станции «Серебряный бор» преобразуют в музей спасательного дела на водных объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергея Ежова.
Здание станции «Серебряный бор» было построено в 1901 году, музей спасательного дела на водных объектах здесь планируют организовать в 2021 году.
На столичных водоемах работают 24 поисково-спасательные станции и один поисково-спасательный отряд.
В 2020 году запланировано благоустроить территорию поисково-спасательных станций «Кузьминки», «Татарово», «Борисовская», «Кунцево», «Серебряный Бор», «Рублево», «Кировская», «Озеро Бездонное».
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