Музей спасателей-водолазов появится в Москве

Здание поисково-спасательной станции «Серебряный бор» преобразуют в музей спасательного дела на водных объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергея Ежова.

Здание станции «Серебряный бор» было построено в 1901 году, музей спасательного дела на водных объектах здесь планируют организовать в 2021 году.

На столичных водоемах работают 24 поисково-спасательные станции и один поисково-спасательный отряд.

В 2020 году запланировано благоустроить территорию поисково-спасательных станций «Кузьминки», «Татарово», «Борисовская», «Кунцево», «Серебряный Бор», «Рублево», «Кировская», «Озеро Бездонное».