Началась реставрация башни гостиницы «Пекин»

Реставрация башни гостиницы «Пекин» началась в Москве

Специалисты начали работы по реставрации декоративных элементов и скульптур на башне гостиницы "Пекин" в Москве , которая является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Мосгорнаследия.

"Гостиница "Пекин" — это характерный образец сталинского ампира со всеми присущими этому направлению деталями: богатым лепным декором, высокими потолками, отделкой из ценных пород дерева и камня, росписями. Сейчас начались работы по сохранению уникального декора и скульптур, украшающих башню гостиницы. Сложность заключается в том, что работы проводятся на высоте более 60 м. Вернуть исторический облик всем элементам планируется уже в октябре текущего года", — приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он уточнил, что реставрация коснется декоративных панно с изображениями достопримечательностей Москвы, барельефов, шпиля и других элементов, также будет приведена в порядок кирпичная кладка. Особое внимание реставраторы уделят сохранению четырех скульптур — защитника, колхозницы, рабочего и учительницы. Мастера расчистят декоративные элементы от поздних наслоений краски, устранят трещины и сколы, воссоздадут утерянные детали.