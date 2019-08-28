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Реставрация башни гостиницы «Пекин» началась в Москве 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Началась реставрация башни гостиницы «Пекин»
Фото: РИА Новости
Специалисты начали работы по реставрации декоративных элементов и скульптур на башне гостиницы "Пекин" в Москве, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Мосгорнаследия.
"Гостиница "Пекин" — это характерный образец сталинского ампира со всеми присущими этому направлению деталями: богатым лепным декором, высокими потолками, отделкой из ценных пород дерева и камня, росписями. Сейчас начались работы по сохранению уникального декора и скульптур, украшающих башню гостиницы. Сложность заключается в том, что работы проводятся на высоте более 60 м. Вернуть исторический облик всем элементам планируется уже в октябре текущего года", — приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Он уточнил, что реставрация коснется декоративных панно с изображениями достопримечательностей Москвы, барельефов, шпиля и других элементов, также будет приведена в порядок кирпичная кладка. Особое внимание реставраторы уделят сохранению четырех скульптур — защитника, колхозницы, рабочего и учительницы. Мастера расчистят декоративные элементы от поздних наслоений краски, устранят трещины и сколы, воссоздадут утерянные детали.
В ведомстве добавили, что здание было построено в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина на углу Большой Садовой улицы и улицы Горького (ныне Тверской). Гостиница строилась, в частности, как символ дружбы между СССР и Китаем — часть интерьеров была выполнена в китайском стиле, а при самой гостинице долгие годы работал единственный ресторан, где можно было попробовать азиатскую кухню.
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Новости Москвы , Дмитрий Чечулин , Алексей Емельянов
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