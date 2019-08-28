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Площадку для кинодекораций могут открыть в ТиНАО в 2020 году 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Площадку для кинодекораций могут открыть в ТиНАО
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Специальную площадку для кинодекораций могут открыть на территории ТиНАО в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС гендиректор "Москино" Светлана Максимченко.
По ее словам, в ТиНАО планируют подобрать земельный участок, где можно будет проводить натурные съемки. "Есть, безусловно, "Мосфильм", но там довольно ограниченное пространство, и еще несколько объектов, но их ограниченное количество, поэтому кинематографистам приходится уезжать далеко куда-то, например, в Подмосковье", — рассказала Максимченко.
Она пояснила, что с открытием новой площадки с кинодекорациями съемочные группы смогут работать "не выезжая из Москвы", хотя и не в центре. "Скорее всего, такая площадка появится в следующем году", уточнила директор "Москино".
Ранее руководитель городского департамента культуры Александр Кибовский рассказал о планах создать в столице полигон кинодекораций. Он отметил, что, например, для фильма "Последний богатырь — 2" на севере города построили огромную декорацию, но после завершения съемок ее придется снести, "зарывая удивительные возможности". По словам главы департамента, площадка избавила бы кинематографистов от необходимости демонтажа, а значит и лишних расходов. Более того, впоследствии она может превратиться в "интереснейший кинопарк со всей инфраструктурой", считает Кибовский.
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Новости Москвы , Александр Кибовский
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