Площадку для кинодекораций могут открыть в ТиНАО в 2020 году

Специальную площадку для кинодекораций могут открыть на территории ТиНАО в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС гендиректор "Москино" Светлана Максимченко.

По ее словам, в ТиНАО планируют подобрать земельный участок, где можно будет проводить натурные съемки. "Есть, безусловно, "Мосфильм", но там довольно ограниченное пространство, и еще несколько объектов, но их ограниченное количество, поэтому кинематографистам приходится уезжать далеко куда-то, например, в Подмосковье", — рассказала Максимченко.

Она пояснила, что с открытием новой площадки с кинодекорациями съемочные группы смогут работать "не выезжая из Москвы", хотя и не в центре. "Скорее всего, такая площадка появится в следующем году", уточнила директор "Москино".