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Три плавающих фонтана появятся в парке усадьбы Люблино 

Mos.ru + ещё 8 1 час назад
Три плавающих фонтана появятся в парке усадьбы Люблино
Фото: mos.ru. Юлия Иванко
Открыть парк планируют в этом году.
В усадьбе Люблино установят три плавающих фонтана. Они появятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения парка. Всего в порядок приводят территорию площадью более 36 гектаров.
«Центральным элементом территории усадьбы является Люблинский пруд площадью более 14 гектаров. До начала работ по благоустройству в водоеме уже располагался фонтан, однако за время эксплуатации он пришел в негодность. По просьбам жителей было принято решение о его замене, а учитывая размер водоема — и об увеличении количества фонтанов», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.
Сам водоем имеет протяженную береговую линию, что позволило создать набережную с удобным прогулочным маршрутом. Кроме того, в ходе благоустройства провели экологическую реабилитацию Люблинского пруда и укрепили его берега.
Плавающие светодинамические фонтаны разместят на поверхности воды, на месте их будут удерживать тяжелые грузы-якоря. Зимой фонтаны легко можно будет убрать на хранение.
«Каждый фонтан состоит из двух уровней. На нижнем будет бить поток из 16 струй. Они будут расходиться в разные стороны на два с половиной метра, а на верхнем уровне из центра будет бить одна струя. Высота выброса центральной струи способна достигать от восьми до десяти метров, а боковых — от пяти до семи. Расходясь в стороны, поток воды будет напоминать широко раскрытый веер. Чтобы можно было любоваться фонтанами в сумерках или в темное время суток, каждый из них дополнят 20 светильниками», — добавили в пресс-службе столичного Департамента капремонта.
Фонтаны улучшат циркуляцию воды в пруду, что хорошо скажется на его обитателях и состоянии водоема в целом.
В парке создаются все условия для посетителей разных возрастов. Здесь можно будет проводить время с детьми, заниматься спортом, отдыхать на набережной, посещать городские фестивали и праздники.
Уже завершено обустройство большой площадки с круговыми качелями. Кроме того, здесь появились шесть детских площадок и две спортивные, новая лодочная станция, павильон для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе свадеб.
Открыть парк планируют в этом году.
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