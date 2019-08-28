Три плавающих фонтана появятся в парке усадьбы Люблино

Открыть парк планируют в этом году.

В усадьбе Люблино установят три плавающих фонтана. Они появятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения парка. Всего в порядок приводят территорию площадью более 36 гектаров.

«Центральным элементом территории усадьбы является Люблинский пруд площадью более 14 гектаров. До начала работ по благоустройству в водоеме уже располагался фонтан, однако за время эксплуатации он пришел в негодность. По просьбам жителей было принято решение о его замене, а учитывая размер водоема — и об увеличении количества фонтанов», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Сам водоем имеет протяженную береговую линию, что позволило создать набережную с удобным прогулочным маршрутом. Кроме того, в ходе благоустройства провели экологическую реабилитацию Люблинского пруда и укрепили его берега.

Плавающие светодинамические фонтаны разместят на поверхности воды, на месте их будут удерживать тяжелые грузы-якоря. Зимой фонтаны легко можно будет убрать на хранение.

«Каждый фонтан состоит из двух уровней. На нижнем будет бить поток из 16 струй. Они будут расходиться в разные стороны на два с половиной метра, а на верхнем уровне из центра будет бить одна струя. Высота выброса центральной струи способна достигать от восьми до десяти метров, а боковых — от пяти до семи. Расходясь в стороны, поток воды будет напоминать широко раскрытый веер. Чтобы можно было любоваться фонтанами в сумерках или в темное время суток, каждый из них дополнят 20 светильниками», — добавили в пресс-службе столичного Департамента капремонта.

Фонтаны улучшат циркуляцию воды в пруду, что хорошо скажется на его обитателях и состоянии водоема в целом.

В парке создаются все условия для посетителей разных возрастов. Здесь можно будет проводить время с детьми, заниматься спортом, отдыхать на набережной, посещать городские фестивали и праздники.

Уже завершено обустройство большой площадки с круговыми качелями. Кроме того, здесь появились шесть детских площадок и две спортивные, новая лодочная станция, павильон для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе свадеб.

Открыть парк планируют в этом году.