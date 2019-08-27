Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД

Напомним, маршруты на двух первых МЦД "Одинцово-Лобня" и "Подольск-Нахабино" поделены на три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". Проезд в пределах первой зоны будет стоить как одна поездка в общественном транспорте Москвы. "Пригород" обойдется в 45 рублей за поездку с бесплатными пересадками на метро или станции Московского центрального кольца, если эта пересадка укладывается во временной промежуток 90 минут. В тарифе "Дальний" каждая зона обойдется в 23 рубля до границ МЦД, плюс 45 рублей спишется за поездку по МЦД.