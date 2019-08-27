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Участок Филевской линии закроют в августе и сентябре 

Москва24 + ещё 12 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что на открытом участке между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии метрополитена будут проведены еще два технологических окна. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Два окна до конца года — с 31 августа на 1 сентября, и потом еще — через две недели — в субботу и воскресенье", — рассказал Ликсутов.
Ранее в ходе осмотра работ по капитальному ремонту ветки на станциях "Кутузовская" и "Фили" Сергей Собянин заявил, что основные работы по реконструкции Филевской линии метро завершены. По словам мэра, если бы линию не реконструировали, то "ее надо было бы закрывать". Он отметил, что в рамках работ предлагалось закрыть линию на несколько лет и проводить реконструкцию, но столичные власти в итоге приняли решение делать технологические окна в выходные.
Градоначальник добавил, что осталось завершить благоустройство в небольшом объеме и выполнить незначительные технологические доработки.
Филевская линия является одной из старейших в Москве, она была построена в 1958 году. В рабочие дни ей пользуются около 120 тысяч пассажиров, в выходные — 75 тысяч. С момента открытия поезда Филевской линии метро перевезли порядка двух миллиардов человек.
Прежде капитальный ремонт Филевской линии ни разу не проводился. Работы начали в конце октября 2016 года. За это время рабочие разобрали большую часть старых вестибюлей и платформ, укрепили фундаменты и затем заново возвели станционные сооружения.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , Правительство Москвы , АГН "Москва"
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