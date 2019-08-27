«День без турникетов»: чем завершится летняя акция

Москвичей приглашают на выставки, концерты, экскурсии и мастер-классы, которые пройдут в технопарках, музеях, фабриках и офисах компаний.

30 и 31 августа в столице пройдут дополнительные мероприятия, завершающие августовскую акцию «День без турникетов».

Москвичи смогут посетить выставки, музыкальные выступления, экскурсии и мастер-классы, которые состоятся в технопарках, музеях, фабриках и офисах компаний. Регистрация откроется 27 августа в 10:00 на сайте акции.

При поддержке кластера «Премия „Пионер“», который стал новым партнером акции, пройдут три ярких культурных события. Программа стартует с музыкального квартирника. Утром 30 августа на смотровой площадке Panorama 360 выступят музыканты школы Маскелиаде: электро-поп-исполнительница Вика Пестрова, арт-поп дуэт Hristina, а также Даша Аврамова, музыка которой представляет собой синтез фанка и инди-попа.

Вечером 30 августа посетители технопарка «Нагатино» смогут побывать на концерте оперной исполнительницы, солистки Государственного музыкального-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Даяны Осадиайе.

Оба дня, 30 и 31 августа, в детском технопарке «Инжинириум» МГТУ имени Н. Э. Баумана будет представлена выставка картин и интерактивная инсталляция художника Михаила Медведева «Космос-дуршлаг». Автор из бытовых предметов создает образ единого космического пространства.

Традиционно пройдут экскурсии в мастерской «Первая кузня», комплексе Cyberspace, технопарке «Слава», детских технопарках «Москва» и «Байтик». Освоить профессии будущего участники смогут на мастер-классах в детских технопарках «Вертикальный взлет», «Инжинириум» и детском технопарке равных возможностей РГСУ.

«Ко «Дню без турникетов» приковано большое внимание как со стороны самих москвичей, так и со стороны участников акции. К формированию образовательной и досуговой программы регулярно подключаются новые партнеры и площадки. И в заключительные дни лета москвичи смогут увидеть воочию, как творческая среда меняет городские пространства, а также узнать, как создаются решения, обладающие не только экономической, но и культурной ценностью», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Впервые «День без турникетов» прошел в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками акции стали свыше 94 тысяч гостей и более 174 инновационных производств столицы. В июльской акции приняли участие 35 компаний и около семи тысяч человек.