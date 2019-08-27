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Детёныш японских макак родился в Московском зоопарке 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Ольга Дмитриева/moscow_zoo/vk.com
Первые полгода он будет пить материнское молоко, но уже с интересом присматривается к пище, которую едят его сородичи.
Малыш появился на свет в середине июля, и первые недели жизни проводил, тесно прижавшись к животу своей матери, рассказали в пресс-службе зоопарка. Сейчас он становится всё более самостоятельным: уже начал отходить на небольшое расстояние, и пробовать взрослую еду.
Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года. Сейчас в вольере у переходного моста обитает группа из восьми обезьян, во главе которой стоит самец по кличке Апельсин. Его годовалый сын следит за малышом, сопровождает его во время прогулок, а порой и вовсе пытается прижать к себе.
Ранее News.ru писал, что Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих на его территории фламинго. Недавно на свет появились ещё семь птенцов.
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