Детёныш японских макак родился в Московском зоопарке

Первые полгода он будет пить материнское молоко, но уже с интересом присматривается к пище, которую едят его сородичи.

Малыш появился на свет в середине июля, и первые недели жизни проводил, тесно прижавшись к животу своей матери, рассказали в пресс-службе зоопарка. Сейчас он становится всё более самостоятельным: уже начал отходить на небольшое расстояние, и пробовать взрослую еду.

Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года. Сейчас в вольере у переходного моста обитает группа из восьми обезьян, во главе которой стоит самец по кличке Апельсин. Его годовалый сын следит за малышом, сопровождает его во время прогулок, а порой и вовсе пытается прижать к себе.

Ранее News.ru писал, что Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих на его территории фламинго. Недавно на свет появились ещё семь птенцов.