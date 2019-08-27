Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венедиктов заплатил взломавшему систему онлайн-голосования французу 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: News.ru
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов перевёл миллион рублей французскому криптографу Пьеррику Годри. Тот нашёл уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму.
Обещание заплатить деньги иностранному специалисту журналист дал перед тестированием системы голосования, которое прошло в Москве 21 августа. По его словам, тот должен был получить деньги, если в ходе пробного запуска систему больше никто не взломает.
В итоге в своём Telegram-канале Венедиктов объявил об отправке денег французу.
По данным РИА Новости, Годри заявил, что уже получил официальное уведомление о предоставлении ему вознаграждения и принимает его.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, во время которых впервые в РФ проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Ранее News.ru писал, что ключи шифрования планируется разделить на семь частей, чтобы исключить возможность фальсификации.
News.ru: последние новости
Минимальная пенсия в Москве увеличена почти до 20 тысяч рублей Столичные школы примут свыше 112 тысяч первоклассников Власти Москвы утвердили тарифы на проезд по МЦД
Комментарии1
Новости Москвы , Алексей Венедиктов , Мосгордума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зазналась»: Лободу раскритиковали за подражание Пугачевой1
Пока вы не уснули: России могут запретить продавать нефть и газ17
Жертва полицейских после надругательств пошла на танцы23
Россиянка обвинила врачей в «убийстве» сына
Девушка упала с балкона во время занятия йогой19
Видео
00:50
«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку
Происшествия Криминал
01:48
Кремль оценил возможность визита Путина в США
Политика
02:16
Лукашенко исполнил желание Депардье
В мире Шоу-бизнес
00:34
Индия похоронила эпоху мирового доминирования США
В мире
00:22
Эрдоган попросил у Путина Су-57
Армия
00:30
Роскошная яхта с пассажирами загорелась у берегов Испании
Пожары Происшествия
00:59
Путин остался без отпуска
Политика
01:39
Умерла актриса Людмила Мальцева
Общество Другое
00:22
Россия показала Су-47
Армия Оружие
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение