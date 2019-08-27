Венедиктов заплатил взломавшему систему онлайн-голосования французу

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов перевёл миллион рублей французскому криптографу Пьеррику Годри. Тот нашёл уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму

Обещание заплатить деньги иностранному специалисту журналист дал перед тестированием системы голосования, которое прошло в Москве 21 августа. По его словам, тот должен был получить деньги, если в ходе пробного запуска систему больше никто не взломает.

В итоге в своём Telegram-канале Венедиктов объявил об отправке денег французу.

По данным РИА Новости, Годри заявил, что уже получил официальное уведомление о предоставлении ему вознаграждения и принимает его.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, во время которых впервые в РФ проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Ранее News.ru писал, что ключи шифрования планируется разделить на семь частей, чтобы исключить возможность фальсификации.