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Собянин рассказал о планах продления Коммунарской ветки метро в Троицк 

Национальная Служба Новостей + ещё 17 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Строящаяся Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что ветка, длина которой превысит 14 с половиной километров, пройдет вдоль Калужского шоссе от станции «Столбово» до города Троицк. На ней планируется открыть 6 станций. Их рабочие названия: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».
Мэр уточнил, что участок от станции «Столбово» до станции «Сосенки» будет подземным, далее метро выйдет на поверхность, а перед станцией «Десеновское» вновь уйдёт под землю. По словам Сергея Собянина, фактически ветка станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. В большей степени преимущества ощутят пассажиры оранжевой ветки, поскольку станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей Новой Москвы.
Градоначальник напомнил, что с 2011 года в столице построили 81 новую станцию метро, а через пять-семь лет в непосредственной близости от станций подземки будут жить больше 95% москвичей. А уже этой осенью заработают первые две линии наземного метро МЦД «Одинцово — Лобня» и «Нахабино — Подольск». Оплатить проезд жители столицы смогут картой «Тройка», частота движения поездов составит 5-6 минут в час пик, напоминает АГН Москва.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Троицк
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