«Школа бебиситтеров» для людей пенсионного возраста открылась в Москве

"Школа бебиситтеров" для людей пенсионного и предпенсионного возраста, в рамках которой будут проходить бесплатные двухдневные занятия, открылась в Москве . Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства столицы

"Школа бебиситтеров" для горожан пенсионного и предпенсионного возрастов открылась в Москве. Бесплатный двухдневный курс обучения включает в себя знакомство с психологическими и юридическими аспектами работы, связанной с присмотром за детьми, а также с популярными развивающими методиками и играми", — указано в сообщении.

Отмечается, что после прослушивания теоретического курса, в рамках которого участники программы узнают об этике бебиситтера, правилах безопасности для ребенка дома, на прогулке и в местах большого скопления людей, они смогут пройти девятичасовую стажировку в игровой комнате центра занятости "Моя карьера", где в присутствии куратора проекта должны будут продемонстрировать все знания и навыки.

Бесплатные занятия будут проходить каждый месяц, а по окончании курсов выпускникам школы выдадут специальные сертификаты. Первые занятия в "Школе бебиситтеров" состоятся 5 и 6 сентября в центре занятости "Моя карьера", следующий курс запланирован на 23 и 24 сентября. Для поступления в "Школу бебиситтеров" необходимо заполнить заявку.