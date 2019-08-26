Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Школа бебиситтеров» для людей пенсионного возраста открылась в Москве 

ТАСС 45 минут назад
Фото: depositphotos.com
"Школа бебиситтеров" для людей пенсионного и предпенсионного возраста, в рамках которой будут проходить бесплатные двухдневные занятия, открылась в Москве. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Школа бебиситтеров" для горожан пенсионного и предпенсионного возрастов открылась в Москве. Бесплатный двухдневный курс обучения включает в себя знакомство с психологическими и юридическими аспектами работы, связанной с присмотром за детьми, а также с популярными развивающими методиками и играми", — указано в сообщении.
Отмечается, что после прослушивания теоретического курса, в рамках которого участники программы узнают об этике бебиситтера, правилах безопасности для ребенка дома, на прогулке и в местах большого скопления людей, они смогут пройти девятичасовую стажировку в игровой комнате центра занятости "Моя карьера", где в присутствии куратора проекта должны будут продемонстрировать все знания и навыки.
Бесплатные занятия будут проходить каждый месяц, а по окончании курсов выпускникам школы выдадут специальные сертификаты. Первые занятия в "Школе бебиситтеров" состоятся 5 и 6 сентября в центре занятости "Моя карьера", следующий курс запланирован на 23 и 24 сентября. Для поступления в "Школу бебиситтеров" необходимо заполнить заявку.
"Молодые москвичи зачастую много времени уделяют работе и карьере. Поэтому вопрос, с кем оставить ребенка, стоит остро в московских семьях. От няни бебиситтер отличается тем, что его услугами родители могут пользоваться не постоянно, а время от времени. Бебиситтера можно пригласить на час или полдня. Обучение в нашей школе повысит шансы незанятых горожан пенсионного и предпенсионного возраста найти работу или подработку в качестве бебиситтера", — цитирует портал директора центра занятости "Моя карьера" Ирину Швец,
13 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Минтруда России Максим Топилин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли центр занятости населения "Моя карьера", специалисты которого помогают жителям столицы в трудоустройстве и переобучении, оказывают услуги людям со специальными потребностями: горожанам предпенсионного возраста, мамам в декрете, семьям с низким доходом, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также молодежи.
ТАСС: последние новости
В Москве спасатели помогли велосипедисту, упавшему в реку на Смоленской набережной В Москве отреставрируют грот графа Орлова в Нескучном саду впервые с XVIII века Игорь Бутман выступил на открытии фестиваля "Спасская башня" в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Татьяна Голикова , Ирина Швец , Сергей Собянин , Максим Топилин , Минтруд , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна захотела возвращения России в G7273
«Вешают лапшу»: Соловьев обрушился на Ельцин Центр447
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с карт14
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России400
Командир «Тихий» погиб в Донбассе112
Видео
04:32
Коллекторы отреагировали на обстрел мужчины с дочерью
Общество
01:31
Лидеры «Большой семерки» решили судьбу России
Политика В мире
02:59
В театре высказались о госпитализации Меньшикова
Общество
11:31
Показан запредельный пилотаж Су-57
Армия Войска
01:44
«Мы не ждём опаздывающих»: ответ «Победы» пассажирке
Общество
02:46
В России предложили вернуть смертную казнь
Общество
00:16
Российский режиссер погиб в ДТП в Москве
Происшествия Другое
01:20
Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке
Украина В мире
02:15
Крымские татары ответили на предложение Зеленского
Политика В мире
05:38
Легендарное мифическое существо сняли на видео
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение