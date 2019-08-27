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Столичные школы примут свыше 112 тысяч первоклассников 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Более 112 тысяч детей пойдут в первый класс в Москве. Всего же в столичных школах, детсадах и колледжах в 2019-2020 учебном году будут обучаться более полутора миллиона человек.
Примерно треть из них составляют дошкольники. Местами в детсадах обеспечены все нуждающиеся дети в возрасте от двух с половиной до шести лет, отметили в мэрии.
В процессе подготовки к учебному году в Москве были отремонтированы свыше 2,5 тысяч зданий школ и детских садов.
В образовательных учреждениях созданы безопасные условия как для детей, так и для сотрудников. Все здания оснащены системами видеонаблюдения и автоматическими пожарными сигнализациями, а также кнопками экстренного вызова подразделений Росгвардии. Кроме того, в них имеются круглосуточные посты охраны, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, как подготовить ребёнка к началу учебного года, чтобы начало занятий не обернулось депрессией. Психологи советуют родителям настаивать детей на то, что школа — не только источник знаний, но и место, где можно обрести множество друзей.
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Новости Москвы , Образование , Безопасность , Росгвардия , АГН "Москва" , Москва
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