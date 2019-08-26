Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве

МОСКВА , 26 авг — РИА Новости. В ночь на четверг в Москве возможны первые заморозки, говорится на сайте Гидрометцентра.

"Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине", — уточняют синоптики.

Отмечается, что ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в столице ожидается пять-семь градусов, в центре города — плюс девять-одиннадцать градусов, по области — плюс два-семь градусов, местами до минус двух.

Однако после полудня в Москве будет уже 20-22 градусов, а по области — 17-22.

В следующие дни средняя суточная температура вернется к норме: ночи станут менее прохладными, а в дневные часы воздух прогреется до 19-24 градусов, добавляют эксперты.