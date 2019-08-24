Грот в Нескучном саду отреставрируют

Грот в Нескучном саду отреставрируют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Грот в Нескучном саду, известный также как грот графа Орлова, приведут в порядок. Департамент культурного наследия согласовал проект его реставрации. Сооружение появилось в Нескучном саду в конце XVIII века, когда землей владел графский род Орловых. Оно имитирует неглубокую пещеру или естественный грот в скалах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты будут использовать тот же камень, известковый туф. Стены внутри тоннеля отделают известково-песчаной штукатуркой, она позволяет укрепить каменную кладку стен и при этом сохранить ее фактуру.