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Флористы оценили стоимость букета к 1 сентября 

Москва меняется 6 часов назад
Фото: ©️ Москва меняется
Средняя цена букета в столице ко Дню знаний родителям школьников обойдется в 800 рублей и выше — сообщает Агенство «Москва» со ссылкой на президента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.
Она отметила, что все зависит от финансовых возможностей — есть и букеты от 500 рублей.
По ее словам, трендом последних лет являются крашеные цветы. Кроме того, Сафронова отметила, что первоклассников не стоит нагружать огромными букетами, а вместо этого лучше подарить букет поменьше, но интересно оформленный.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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