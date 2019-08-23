Флористы оценили стоимость букета к 1 сентября

Средняя цена букета в столице ко Дню знаний родителям школьников обойдется в 800 рублей и выше — сообщает Агенство «Москва» со ссылкой на президента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

Она отметила, что все зависит от финансовых возможностей — есть и букеты от 500 рублей.

По ее словам, трендом последних лет являются крашеные цветы. Кроме того, Сафронова отметила, что первоклассников не стоит нагружать огромными букетами, а вместо этого лучше подарить букет поменьше, но интересно оформленный.