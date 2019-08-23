Фестиваль садоводства пройдет в парке «Зарядье» на выходных

В московском парке «Зарядье» организуют фестиваль #ПокаЛето. На этом мероприятии можно будет побывать в течение двух дней — 24 и 25 августа.

Встречу посвятят садоводству и ландшафтному дизайну.

— Мы будем рисовать пастелью виды парка и ботаническую коллекцию «Зарядья», создавать из бересты маленькие шедевры и изготавливать из соломы фигурки, в которых останется частичка золотого лета, — говорится на официальном сайте парка.

На выходных участники фестиваля смогут своими руками сделать венки, букеты и бутоньерки из поздних цветов.

Кроме того, там можно будет попробовать травяной чай и конфеты.