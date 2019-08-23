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В Кремле появится подземный музей 

Москва меняется + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подземный музей откроют в Московском Кремле в ближайшие два года. Об этом сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
По его словам, работы по созданию нового музея планируют завершить в 2020–2021 годах.
«Проект музея сложный с технической точки зрения», — подчеркнул комендант.
В 2016 году Владимир Путин поручил Минкультуры, управделами президента и ФСО подготовить предложения по созданию на территории Кремля полноценного подземного музейного комплекса. Такое решение глава государства принял после того, как в подвалах разобранного 14-го корпуса Кремля обнаружили фундамент храма Чуда Михаила Архангела.
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Новости Москвы , Михаил Архангел , Владимир Путин , Минкультуры , Федеральная служба охраны
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