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Празднование Дня флага продолжится в столичных парках до 25 августа 

Мои Черемушки + ещё 4 3 часа назад
Фото: Мои Черемушки
22 августа празднуется День Государственного флага России. В честь этого события в парках, скверах, на центральных улицах и площадях столицы проходят многочисленные праздничные мероприятия. Увидеть триколор можно по всему городу. Отмечать этот праздник продолжат и в выходные.
В субботу на праздничных площадках города проходят выступления оркестров фестиваля «Спасская башня». В 12:00 музыканты начнут движение с площади Промышленности. Играя на инструментах, они пройдут по Главной и Центральной аллеям, конечной точкой шествия станет арка главного входа ВДНХ.
24 августа горожане смогут увидеть флешмоб «Флаг-рекордсмен», который пройдет на проспекте Академика Сахарова. С 11:00 до 13:00 студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернут полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. Участие в акции примет одна тысяча человек. Их соединенные флаги будут символизировать дружбу и единство. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова.
Здесь же 24 августа с 14:00 до 18:00 состоится концерт «Герои рядом с нами».
На площадках фестиваля «Цветочный джем» до 25 августа будут выступать творческие коллективы из российских городов. Запланированы и бесплатные мастер-классы, участники которых смогут освоить различные художественные техники, создать авторские принты для футболок, научиться петь или даже собрать с друзьями собственную рок-группу. Напомним, первое упоминание о трехцветных стягах встречается в указах царя Алексея Михайловича Романова от 1669 года. Царь повелел изготовить ихдля нового корабля «Орел». Для этого задания была отпущена красная, белая и синяя ткань. Известно, что на первых таких флагах предписывалось изображать орлов. Более широкое распространение триколор получил уже при Петре I. В наши дни флаг страны представляет собой полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Он был утвержден 22 августа 1991 года. Это один из главных государственных символов наряду с гербом и гимном страны. С 1994 года по всей России 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации (или День флага России).
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