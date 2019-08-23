Празднование Дня флага продолжится в столичных парках до 25 августа

22 августа празднуется День Государственного флага России . В честь этого события в парках, скверах, на центральных улицах и площадях столицы проходят многочисленные праздничные мероприятия. Увидеть триколор можно по всему городу. Отмечать этот праздник продолжат и в выходные.

В субботу на праздничных площадках города проходят выступления оркестров фестиваля «Спасская башня». В 12:00 музыканты начнут движение с площади Промышленности. Играя на инструментах, они пройдут по Главной и Центральной аллеям, конечной точкой шествия станет арка главного входа ВДНХ.

24 августа горожане смогут увидеть флешмоб «Флаг-рекордсмен», который пройдет на проспекте Академика Сахарова. С 11:00 до 13:00 студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернут полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. Участие в акции примет одна тысяча человек. Их соединенные флаги будут символизировать дружбу и единство. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова.

Здесь же 24 августа с 14:00 до 18:00 состоится концерт «Герои рядом с нами».