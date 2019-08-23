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Власти Москвы не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий ко Дню знаний 

ТАСС + ещё 7 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти не согласовали акции 31 августа в Москве из-за торжеств, посвященных Дню знаний. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Департамент отказал заявителям в проведении мероприятий 31 августа, так как в Москве традиционно запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню знаний, 31 августа и 1 сентября", — сказал собеседник агентства.
По его словам, представители департамента предлагали заявителям провести акции 25 августа на проспекте Сахарова, когда в городе не было запланировано крупных мероприятий. От предложенной даты заявители отказались.
Собеседник агентства уточнил, что для школьников, студентов-первокурсников и их родителей 31 августа подготовлена праздничная программа — концерты, мастер-классы, выставки и экскурсии, в том числе в центральной части города.
"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий заявителям было отказано в проведении мероприятий на центральных улицах города. Также размещение заявленного организаторами количества участников акций в указанных местах не представляется возможным по причине большого числа участников массовых мероприятий, посвященных Дню знаний", — уточнил сотрудник пресс-службы.
Кроме того, в связи с завершением сезона отпусков и проведением школьных линеек движение на дорогах может быть затруднено, что также исключает проведение шествий по заявленным маршрутам.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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