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Набережную Марка Шагала в Москве планируют открыть ко Дню города 

RT на русском + ещё 10 3 часа назад
Фото: © mos.ru
Набережную Марка Шагала планируют открыть ко Дню города, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационную службу портала Стройкомплекса.
Как заявила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, работы идут полным ходом, и участок набережной уже готов. Смонтированы инженерные системы, уложен гранит, установлены фонари, проложены беговые и велодорожки.
По словам Пятовой, вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев.
«Зелёный коридор организуют по всей длине набережной», — добавила она.
Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.
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Новости Москвы , Анастасия Пятова , Москва
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