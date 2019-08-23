Набережную Марка Шагала планируют открыть ко Дню города, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационную службу портала Стройкомплекса.
Как заявила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, работы идут полным ходом, и участок набережной уже готов. Смонтированы инженерные системы, уложен гранит, установлены фонари, проложены беговые и велодорожки.
По словам Пятовой, вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев.
«Зелёный коридор организуют по всей длине набережной», — добавила она.
Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.