В ЦОДД предупредили о перекрытии московских улиц 24 августа

Связано это с концертом по случаю Дня флага.

С полуночи и на сутки будет закрыто движение по улице Маши Порываевой и по проспекту Академика Сахарова, а также в прилегающих переулках.