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В ЦОДД предупредили о перекрытии московских улиц 24 августа 

Говорит Москва + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Связано это с концертом по случаю Дня флага.
С полуночи и на сутки будет закрыто движение по улице Маши Порываевой и по проспекту Академика Сахарова, а также в прилегающих переулках.
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