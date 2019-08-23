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В ЦОДД предупредили о перекрытии московских улиц 24 августа
Говорит Москва
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ещё 6
3 часа назад
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РИА Новости
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Связано это с концертом по случаю Дня флага.
С полуночи и на сутки будет закрыто движение по улице Маши Порываевой и по проспекту Академика Сахарова, а также в прилегающих переулках.
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