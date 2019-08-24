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Около 100 тысяч человек провели субботу на ВДНХ 

Mos.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Mos.ru
Здесь прошли выступления рэп-исполнителей и участников фестиваля «Спасская башня». А еще все желающие могли побывать на шоу стеклодувов.
В субботу, 24 августа, гостями ВДНХ стали около 100 тысяч человек. Сегодня здесь продолжились мероприятия, посвященные 350-летию Государственного флага России.
В честь праздника на Центральной алее выступали рэп-исполнители, а уличные художники устраивали перформансы и рисовали граффити. Шоу стало частью фестиваля «Ритм моего города».
Кроме того, в центре славянской письменности «Слово» посетителям рассказывали об истории появления российского флага.
Днем участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» прошли от площади Промышленности по Главной и Центральной аллеям, играя на инструментах. Конечной точкой шествия стала арка главного входа.
Помимо этого, на ВДНХ проходил фестиваль стекла Moscow Glass Fest. В павильоне «Парк ремесел» состоялись шоу стеклодувов и тематические мастер-классы, посвященные старинным технологиям изготовления изделий из стекла. Также здесь работала выставка современных художников и ярмарка украшений.
Торжества в честь Дня Государственного флага прошли и на других городских площадках. Так, более 110 тысяч человек отметили праздник на проспекте Академика Сахарова. А в парке Победы на Поклонной горе выступили всадники Кремлевской школы верховой езды и почетного эскорта Президентского полка.
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