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В парке Победы развернули огромный российский триколор 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В парке Победы в честь Дня государственного флага РФ развернули трехцветное полотнище площадью в одну тысячу квадратных метров, сообщает ТАСС.
Торжественную речь произнес ветеран группы "Альфа", подполковник ФСБ России Сергей Федоров. Он отметил, что под этим флагом "одержано много великих побед", и он защищает "нашу государственность на Курилах, в Ленинграде, в Крыму".
В торжественной церемонии приняли участие движение "Юнармия", участники "Московского долголетия", "Молодая гвардия", слушатели центра профподготовки сотрудников вневедомственной охраны имени Зайцева ГУ Росгвардии по Москве, сотрудники МЧС, представители Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ, Центральный пограничный ансамбль ФСБ и ТКС "Планета".
После развертывания флага для гостей мероприятия устроили праздничный концерт, на котором выступил детский ансамбль "Зернышко".
День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ. Он отмечается ежегодно 22 августа.
В честь Дня флага РФ с 22 по 25 августа на фасадах нескольких столичных зданий появится 3D-проекция триколора. В частности, световое шоу представят на фасаде Большого театра и на Останкинской башне.
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Новости Москвы , Пожары , Сергей Федоров , Росгвардия , ФСБ , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Санкт-Петербург
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