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Посвященная собранию Щукина «Тройка» поступила в продажу 

Москва24 + ещё 5 5 часов назад
Фото: соцсети
Карты "Тройка", посвященные выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ имени Пушкина, поступили в продажу.
"Дизайн лимитированной серии выполнен по мотивам картин "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо", — рассказали в пресс-службе музея.
Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров. Купить их можно за 50 рублей на станциях в пределах Садового кольца.
На сайте музея также сказано, что специально к выставке была выпущена лимитированная серия карт лояльности "Друзья Пушкинского". Для дизайна использовали фрагменты тканей с фабрики купца Сергея Щукина.
Экспозицию "Щукин. Биография коллекции" можно будет увидеть до 15 сентября включительно. Сейчас на нее в среднем приходит около 4350 человек в день. Проект рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст.
В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа. Собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями.
Ранее Владимир Путин поручил Сергею Шойгу продумать совместно с Министерством культуры РФ вопрос организации музея Щукина в особняке князей Трубецких в Москве, который когда-то принадлежал коллекционеру, а сейчас находится на балансе Минобороны.
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Новости Москвы , Сергей Шойгу , Поль Сезанн , Анри Руссо , Поль Гоген , Эдгар Дега , Пабло Пикассо , Сергей Щукин , Пьер Огюст , Владимир Путин , Эрмитаж , Министерство обороны , Минкультуры
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