Посвященная собранию Щукина «Тройка» поступила в продажу

Карты "Тройка", посвященные выставке " Щукин . Биография коллекции" в ГМИИ имени Пушкина, поступили в продажу.

"Дизайн лимитированной серии выполнен по мотивам картин "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо", — рассказали в пресс-службе музея.

Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров. Купить их можно за 50 рублей на станциях в пределах Садового кольца.

На сайте музея также сказано, что специально к выставке была выпущена лимитированная серия карт лояльности "Друзья Пушкинского". Для дизайна использовали фрагменты тканей с фабрики купца Сергея Щукина.

Экспозицию "Щукин. Биография коллекции" можно будет увидеть до 15 сентября включительно. Сейчас на нее в среднем приходит около 4350 человек в день. Проект рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст.