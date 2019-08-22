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Красная ветка метро снова встречает пассажиров 

Вечерняя Москва + ещё 28 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
22 августа досрочно открылись девять станций Сокольнической линии метро.
Станции московского метро — «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», — закрытые еще 18 августа, 22 августа были снова открыты для входа и выхода пассажиров. Изначально возобновить движение на этом участке Сокольнической линии метро планировалось лишь утром 25 августа. Но городские власти практически сразу предупредили горожан о том, что девять станций красной ветки метро, которые закрывались из-за строительства Большой кольцевой линии, могут открыться на три дня раньше запланированного срока.
Затем о досрочном открытии станций сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. Так, в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы отметили, что все изменения и ограничения, введенные в районе открытых станций Сокольнической линии, будут сняты к 6 часам утра пятницы. При этом компенсационные маршруты работали до конца вчерашнего дня.
Это уже не первое закрытие станций на южном участке Сокольнической линии. Они уже закрывались в июле этого года. Тогда станции тоже открыли досрочно.
Закрытие станций в июле было организовано также для проведения строительных работ в тоннелях юго-западного участка БКЛ. Его ввод в эксплуатацию запланирован к 2022 году.
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