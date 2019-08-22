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В Солнцеве построят многофункциональный комплекс 

Москва меняется + ещё 3 3 часа назад
Фото: © Москва меняется
В Солнцеве (ЗАО) планируют построить новый многофункциональный комплекс — сообщает mos.ru. Он будет располагаться на улице Авиаторов рядом с владением 11. Решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
Площадь многофункционального комплекса составит 13,3 тысячи квадратных метров. Там будут располагаться офисы, магазины, культурные и спортивные учреждения.
В настоящее время земельный участок, общая площадь которого 1,33 гектара, свободен. Застройщика определят по итогам торгов. Проект изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) вынесут на публичные слушания.
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