В Солнцеве построят многофункциональный комплекс

В Солнцеве (ЗАО) планируют построить новый многофункциональный комплекс — сообщает mos.ru. Он будет располагаться на улице Авиаторов рядом с владением 11. Решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Площадь многофункционального комплекса составит 13,3 тысячи квадратных метров. Там будут располагаться офисы, магазины, культурные и спортивные учреждения.

В настоящее время земельный участок, общая площадь которого 1,33 гектара, свободен. Застройщика определят по итогам торгов. Проект изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) вынесут на публичные слушания.