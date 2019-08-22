Столичные центры госуслуг отпразднуют восьмилетие

Восемь лет исполняется столичным центрам «Мои документы» 22 августа. В связи с этим москвичи смогут получить все необходимые услуги на протяжении восьми дней под живую музыку.

Отмечается, что артисты будут выступать в 18 офисах, в том числе во Дворце госуслуг на ВДНХ. Кроме того, жители смогут поучаствовать в викторинах на знание жизни города и истории развитие сферы государственных услуг в Москве и получить сувениры.

Центры «Мои документы» предоставляют около 260 видов услуг. При этом, 98 процентов их них предоставляют вне зависимости от места прописки или регистрации в Москве. Офисы находятся в каждом районе и работают без перерывов и выходных.

Работу сотрудников центров оценили более четырех миллионов человек, из низ 97 процентов поставили оценку «отлично», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.