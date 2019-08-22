Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологическая акция начнется в Москве 31 августа 

Москва меняется + ещё 6 6 часов назад
Фото: Москва меняется
В пунктах приема отходов в Москве будут обменивать бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты, один билет позволит посетить любое культурное событие города, проходящее в рамках акции, сообщается на сайте мэра столицы.
Система вторичного использования ресурсов представляет собой обмен вторичного сырья в точках-участниках раздельного сбора отходов на билеты в театры, музеи, кинотеатры, детские центры, концертные площадки, экоцентры.
«Столичная акция «Искусство ради экологии» — еще один шаг к экологичному образу жизни. Она поможет тем, кто задумывается, как производить меньше отходов и меньше загрязнять окружающую среду, развить бережное отношение к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры, а также научит правильной сортировке бытовых отходов в будущем», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Акция пройдет с 31 августа по 24 сентября в десяти городских пунктах приема отходов. Чтобы получить билет, потребуется сдать не менее 1 кг. алюминия (это 50−60 банок) или 2 кг. стекла (20 бутылок), бумаги или пластика (70−100 бутылок).
Москва меняется: последние новости
В Солнцеве построят многофункциональный комплекс Сегодня откроются закрытые станции Сокольнической линии метро С 23 по 26 августа будет закрыто движение по Лефортовскому тоннелю
Комментарии
Новости Москвы , Петр Бирюков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский призвал ЕС не допустить Россию в G819
Умер Виктор Власов
Грубо и постыдно. Джонсон положил ногу на стол Макрона7
«Так не делаются дела». В МИД оценили идеи по G873
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение70
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
10:24
Пока вы не уснули: Зеленский сделал Путину предложение
В мире
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение