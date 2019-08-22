Экологическая акция начнется в Москве 31 августа

В пунктах приема отходов в Москве будут обменивать бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилеты, один билет позволит посетить любое культурное событие города, проходящее в рамках акции, сообщается на сайте мэра столицы.

Система вторичного использования ресурсов представляет собой обмен вторичного сырья в точках-участниках раздельного сбора отходов на билеты в театры, музеи, кинотеатры, детские центры, концертные площадки, экоцентры.

«Столичная акция «Искусство ради экологии» — еще один шаг к экологичному образу жизни. Она поможет тем, кто задумывается, как производить меньше отходов и меньше загрязнять окружающую среду, развить бережное отношение к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры, а также научит правильной сортировке бытовых отходов в будущем», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Акция пройдет с 31 августа по 24 сентября в десяти городских пунктах приема отходов. Чтобы получить билет, потребуется сдать не менее 1 кг. алюминия (это 50−60 банок) или 2 кг. стекла (20 бутылок), бумаги или пластика (70−100 бутылок).