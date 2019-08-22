Москвичей приглашают на фестивальные показы кино

В рамках кинофестиваля «Будем жить» москвичам покажут специальную программу «Кино для всей семьи». Внеконкурсные показы пройдут с 24 по 26 августа в кинотеатре «Поклонка».

В эти выходные в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пройдут внеконкурсные показы Московского кинофестиваля «Будем жить». В программу «Кино для всей семьи» войдут полнометражные игровые и документальные фильмы отечественного производства, а также встречи со съемочными группами и артистами.

Также в рамках программы пройдут встречи с режиссером фильма «Медный всадник России» Василием Ливановым и самым юным актером фестиваля — Андрюшей Андреевым, сыгравшем главную роль в фильме «Солдатик».

В субботу, 24 августа, в зале «Жуков» для москвичей пройдет показ комедии Светланы Сухановой «Время последних романтиков» и исторической премьеры этого года «Медный всадник России» Василия Ливанова.

В воскресенье, 25 августа, зрителям представят фильм Виталия Салтыкова «Куда течет море?» и военную драму Виктории Фанасютиной «Солдатик». Обе картины вышли в прокат в 2018 году.

В понедельник, 26 августа, жители и гости Москвы смогут увидеть в «Поклонке» премьерную картину Рубинштейна и Яцкиной «Это не навсегда» и специальный показ документального фильма « Василий Шукшин . Я пришел дать вам волю…» Юрия Малюгина

Вход на показы внеконкурсной программы кинофестиваля «Будем жить» свободный.