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В Москве появилось праздничное граффити 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: проект «Уличные галереи»
В Москве пройдет приуроченная ко Дню флага праздничная акция. Ее проводит компания «Городские галереи», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В рамках проекта «Уличные галереи» на фасаде здания на Садовом кольце утром 22 августа появилось праздничное граффити. Это изображение окон с вывешенными в них российскими триколорами.
В течение месяца с 22 августа любой желающий сможет сделать фотографию или видео на фоне граффити и выложить в соцсети с хештегом #РоссияВКаждомОкне, говорится в сообщении. Организаторы отмечают, что государственный флаг — это не только атрибут спортивных мероприятий и городских праздников, но и символ искреннего патриотизма и любви к своей стране.
Также, по их словам, в этом году планируется расширить акцию за пределы столицы и запустить флешмоб федерального масштаба.
22 августа государственному флагу России исполняется 350 лет. Первый поход под трехцветным знаменем совершил военный корабль «Орел» в 1669 году во времена правления царя Алексея Михайловича. Корабельный флаг фрегата, который обеспечивал безопасность торгового мореплавания в Каспийском море, стал прародителем современного российского триколора. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве государственного символа исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос. С тех пор в этот день в России отмечают День государственного флага.
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Новости Москвы , Lenta.ru , Москва
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