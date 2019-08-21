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В Москве закроют Лефортовский тоннель 

Российская Газета + ещё 6 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
С 23 по 26 августа в Москве будет закрыт Лефортовский тоннель и часть ТТК. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
По данным ведомства, в период с 22.00 23 августа по 06.00 26 августа будут перекрыты внешняя и внутренняя сторона Третьего транспортного кольца от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади. Проезд по этому участку будет закрыт полностью, в качестве объезда предполагается использовать прилегающие улицы. Как ожидается, во время закрытия будет выполнен ремонт Лефортовского тоннеля. В тоннеле поменяют асфальтовое покрытие, отремонтируют стены, освещение и прочее.
Кстати, напомним, что Лефортовский тоннель находится на глубине 30 метров под одноименным парком, руслом Яузы, а также дорогами и пешеходными переходами. Для движения автомобилей в нем есть семь полос — три в одну сторону и четыре в другую.
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