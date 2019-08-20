Спортивная площадка открылась в Северном Измайлове 

Новые детская и спортивная площадки появились в Восточном административном округе Москвы. Их открыли во дворе дома по 16-й Парковой улице.
До этого в Северном Измайлове выполняли работы по благоустройству.
— По случаю ввода детской площадки в эксплуатацию сотрудниками досугового центра «Юность» был организован детский праздник, — заявил глава управы района Северное Измайлово Дмитрий Дятленко.
Он добавил, что в скором времени введут пять детских и спортивных площадок.
Как уточняется на официальном портале мэра Москвы, во дворе были отремонтированы дорога и тротуар.