На Шлюзовой набережной появится фуд-молл

Владельцы девелоперской компании «Киевская площадь» ищут помещение площадью до 12 тысяч квадратных метров недалеко от Павелецкого вокзала, сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, речь идет об аналогичном проекте фуд-молла «Депо» у Белорусского вокзала.

Фуд-молл «Депо» открылся весной на месте Миусского исторического трамвайного депо на Лесной улице. На территории площадью 11 тысяч квадратных метров расположились 75 кафе и ресторанов. Также здесь находятся торговые ряды — 140 лавок со свежими продуктами.

Современный фуд-корт планируют создать также на месте бывшего вагонного депо на «Курской». В ближайшие два года гастрономические рынки появятся в 14 перестроенных советских кинотеатрах.