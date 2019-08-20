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На Шлюзовой набережной появится фуд-молл 

Москва меняется + ещё 4 5 часов назад
Фото: © Москва меняется
Владельцы девелоперской компании «Киевская площадь» ищут помещение площадью до 12 тысяч квадратных метров недалеко от Павелецкого вокзала, сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, речь идет об аналогичном проекте фуд-молла «Депо» у Белорусского вокзала.
Фуд-молл «Депо» открылся весной на месте Миусского исторического трамвайного депо на Лесной улице. На территории площадью 11 тысяч квадратных метров расположились 75 кафе и ресторанов. Также здесь находятся торговые ряды — 140 лавок со свежими продуктами.
Современный фуд-корт планируют создать также на месте бывшего вагонного депо на «Курской». В ближайшие два года гастрономические рынки появятся в 14 перестроенных советских кинотеатрах.
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Новости Москвы , Газета "Коммерсантъ"
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