Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Москвы начали улетать птицы 

Мослента + ещё 6 2 часа назад
Фото: Yves Hoebeke / Wikimedia
Почти все черные стрижи покинули столицу в связи с приближением осени. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили агентству «Москва» в ГПБУ «Мосприрода»
«Это самая первая птица, которая нам в августе сигнализирует, что осень уже близко», — пояснили в Мосприроде.
Там добавили, что следом за стрижами из города начнут улетать ласточки, пеночки, славки, камышевки и вьюрковые виды птиц. Затем на зимовку в теплые страны отправятся хищные и водоплавающие птицы.
Как отметили в ведомстве, еще одним сигналом о приближении осени становится и поведение синиц: они уже начали сбиваться в стаи, чтобы потом вместе кочевать по столичным паркам и природным территориям.
При этом ранее в августе сообщалось, что с начала текущей недели столичный регион накроет жарка. Уже в среду, 21 августа, столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 30 градусов.
Мослента: последние новости
Уменьшению популяции московских комаров нашли объяснение Москвичи насладились джазом В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»
Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать11
«Провал»: Путин выступил с заявлением474
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста490
«Это не так»: США отвергли обвинения РФ20
Познер об увольнении оскорбившего Путина Габунии4
Видео
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
03:07
Поездка в США: жена солиста «Иванушек» завела роман
Шоу-бизнес Статьи
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
00:45
Навальному продлят арест
Общество
07:58
В Крым прибыли немцы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение