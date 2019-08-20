Из Москвы начали улетать птицы

Почти все черные стрижи покинули столицу в связи с приближением осени. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили агентству «Москва» в ГПБУ «Мосприрода»

«Это самая первая птица, которая нам в августе сигнализирует, что осень уже близко», — пояснили в Мосприроде.

Там добавили, что следом за стрижами из города начнут улетать ласточки, пеночки, славки, камышевки и вьюрковые виды птиц. Затем на зимовку в теплые страны отправятся хищные и водоплавающие птицы.

Как отметили в ведомстве, еще одним сигналом о приближении осени становится и поведение синиц: они уже начали сбиваться в стаи, чтобы потом вместе кочевать по столичным паркам и природным территориям.

При этом ранее в августе сообщалось, что с начала текущей недели столичный регион накроет жарка. Уже в среду, 21 августа, столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 30 градусов.