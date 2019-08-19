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Москвичам покажут быт и уклад жизни настоящих казаков 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 24 августа, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится фестиваль «Казачья станица Москва».
В этом году гостей фестиваля на главной сцене ждут выступления профессиональных творческих коллективов, народных и заслуженных артистов России.
На площадке «Казачья история: обычаи и традиции» пройдет конкурс творческих коллективов из разных регионов России, интеллектуальные игры по исторической тематике, краткие лекции о культуре и истории казаков, театрализованные скетчи, иллюстрирующие народные приметы и обычаи казаков. Подробнее ознакомиться с историей казачества можно будет на мультимедийной площадке.
На фестивале установят походный храм, который в течение мероприятия будет работать в постоянном режиме.
— Мы совершаем молебное пение и молимся все вместе с пришедшими москвичами, жителями других городов для того, чтобы Господь благословил казачество, нашу землю русскую, — рассказал ответственный секретарь Синодального комитета русской православной Церкви по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин. — Ведь проведение такого фестиваля — это не только возможность послушать замечательные казачьи песни, но и желание показать казачью культуру и традиции, укорененные в прошлом. Главное, что все хотят увидеть в XXI веке — а кто такие казаки в современной жизни, о чем думают сегодня, чем помогают родине, что лучшее, в конце концов, в казаках должно быть. Маленьких гостей фестиваля ждет развлекательная программа с аниматорами, которые перевоплотятся в казаков — героев народных сказок. Каждый желающий сможет принять участие в интересных казачьих играх.
По традиции пройдут соревнования по рубке шашкой, а также будут работать ряды с сувенирами и казачьей кухней.
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Новости Москвы , Тимофей Чайкин , РПЦ , Москва
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