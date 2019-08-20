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Назван топ любимых музеев московских школьников 

News.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэрия Москвы назвала самые популярные музеи среди школьников. Чаще всего они ходят в Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, Государственный музей имени Пушкина.
Для столичных школьников вход во многие музеи свободный. В общей сложности без покупки билета учащиеся могут посетить 91 культурную площадку. Их список опубликован на портале mos.ru.
Чтобы ребенка бесплатно пустили в музей, у него должна быть действующая карта москвича, карта «Москвёнок» или справка из образовательного учреждения. Карта москвича выдается всем учащимся школ и колледжей столицы бесплатно. Заявление на выпуск можно подать онлайн.
Ранее News.ru писал о том, что московское метро поддержало инициативу Музея архитектуры имени Щусева о защите скульптур собак на станции «Площадь Революции» от «затирания носов». Метрополитен планирует создать видеоролики для экранов в вагонах, в которых будет разъяснять необходимость бережного отношения к скульптурам.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Mos.ru
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