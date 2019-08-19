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Москвичи насладились джазом 

Мослента 2 часа назад
Фото: Mosgorsad.ru
На фестивале джазовой музыки, который прошел в минувшие выходные, 17 и 18 августа, в московском саду «Эрмитаж», выступили 10 коллективов и исполнителей из России, Европы и США. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в понедельник, 19 августа.
«Несмотря на плохую погоду, уже за полчаса до начала выступления первых музыкантов, все места перед знаменитой сценой-ракушкой в саду "Эрмитаж" уже были заняты», — отмечается в сообщении.
Перед гостями фестиваля выступили израильский саксофонист Роберт Анчиполовский, австрийский ансамбль Marina & the kats и американский тенор-саксофонист Эрик Александер с квартетом Алексея Подымкина. Из российских исполнителей на сцену вышли квинтет вибрафониста Анатолия Текучева, вокалистки Юлиана Рогачева и Марина Волкова, квартет саксофониста Сергея Головина, а также пианист Яков Окунь со своим ансамблем «Российско-польский диалог». Также свои музыкальные программы представили трубач и вокалист Павел Иванов и кларнетист Валерий Киселев.
Кроме того, все желающие могли принять участие в танцевальных мастер-классах от опытных хореографов. Отдельная развлекательная программа была организована и для детей: они могли научиться создавать поделки, украшенные колокольчиками, фигурами нот и аппликациями, в работавшей на территории сада мастерской.
Вход на мероприятия был свободным.
Международный фестиваль «Джаз в саду "Эрмитаж"» проводится в Москве ежегодно с 1998 года.
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Новости Москвы , Марина Волкова , Сергей Головин , Алексей Подымкин , Павел Иванов , Эрик Александер , Валерий Киселев , Эрмитаж , Мослента , США
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