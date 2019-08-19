Москвичи насладились джазом

На фестивале джазовой музыки, который прошел в минувшие выходные, 17 и 18 августа, в московском саду «Эрмитаж» , выступили 10 коллективов и исполнителей из России , Европы и США . Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в понедельник, 19 августа.

«Несмотря на плохую погоду, уже за полчаса до начала выступления первых музыкантов, все места перед знаменитой сценой-ракушкой в саду "Эрмитаж" уже были заняты», — отмечается в сообщении.

Кроме того, все желающие могли принять участие в танцевальных мастер-классах от опытных хореографов. Отдельная развлекательная программа была организована и для детей: они могли научиться создавать поделки, украшенные колокольчиками, фигурами нот и аппликациями, в работавшей на территории сада мастерской.

Вход на мероприятия был свободным.

Международный фестиваль «Джаз в саду "Эрмитаж"» проводится в Москве ежегодно с 1998 года.