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Пересадки с МЦД в метро сделают бесплатными 

News.ru + ещё 33 1 час назад
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Пересадки на станции Московского метрополитена со станций Московских центральных диаметров (МЦД) будут для пассажиров бесплатными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что две ветки МЦД откроются уже в конце 2019 года. По словам градоначальника, тарифы будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт, то есть цены на билеты будут снижены.
В ближайшее время мы примем решение и согласуем с коллегами из Московской области и утвердим данное решение, — заявил Собянин.
По его мнению, МЦД станет таким видом наземного транспорта, который совмещает в себе всё лучшее от городского и пригородного транспорта. Это позволит соединять пригороды без лишних пересадок, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что более 30 станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок к открытию Московских центральных диаметров (МЦД).
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