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Власти Москвы планируют построить на юге столицы новую вылетную магистраль 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Власти Москвы рассматривают возможность строительства до 2022 года радиальной трассы от Третьего транспортного кольца до МКАД.
Планируем строительство одной дополнительной вылетной магистрали от развязки МКАД с Бесединским шоссе через промзону до Третьего транспортного кольца. Думаю, что в 2022 году она будет построена, — сообщил 17 августа журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
Ранее News.ru писал, что Минтранс предлагает подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в северном, западном и южном направлениях. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, они нужны для поддержки развивающихся территорий.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Минтранс РФ , Правительство Москвы
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