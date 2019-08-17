Власти Москвы рассматривают возможность строительства до 2022 года радиальной трассы от Третьего транспортного кольца до МКАД.
Планируем строительство одной дополнительной вылетной магистрали от развязки МКАД с Бесединским шоссе через промзону до Третьего транспортного кольца. Думаю, что в 2022 году она будет построена, — сообщил 17 августа журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.
Ранее News.ru писал, что Минтранс предлагает подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в северном, западном и южном направлениях. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, они нужны для поддержки развивающихся территорий.