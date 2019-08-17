Митинг коммунистов в центре Москвы собрал 4 тыс. человек

Москве на проспекте Сахарова завершился согласованный митинг КПРФ «За честные выборы». По данным МВД, в нем участвовали 4 тыс. человек. Альтернативные источники подсчетов приводят иные данные. Другие акции КПРФ в регионах оказались малочисленными.

На субботнем согласованном митинге КПРФ на проспекте Академика Сахарова присутствовало 4 тыс. человек. Такую информацию приводит ГУ МВД . По информации Mob Counter, количество участников составило 4986 человек. За ходом митинга следили в прямом эфире блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, митинг коммунистов проходил под названием «За честные выборы». Изначально коммунисты планировали выйти на площади Революции, но получили отказ.

Как сообщает Regnum, в рамках общероссийской акции «За честные и чистые выборы» коммунисты провели в субботу в регионах митинги и пикеты, которые оказались малочисленными. В частности, в Биробиджане их оказалось 50 человек, в Красноярске — 45, на демонстрацию в Благовещенске вышли 15 человек, на митинг в Магадане — 30, в Кургане — 55.

Поводом для проведения акции стали события в Москве, где из-за допущенных при сборе подписей нарушений ряд кандидатов не были допущены до выборов в Мосгордуму . Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на этой неделе резко раскритиковал организаторов несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. Он, в частности, назвал их «жуликами, проходимцами и мерзавцами», которые пытаются вернуть страну в «лихие 90-е», манипулируют молодежью и отрабатывают полученные от Запада деньги.

Напомним, 14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве проходили митинги радикальной оппозиции. Акции сопровождались массовыми беспорядками — перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в сотрудников полиции, распыляли газ. Участники этих акций жалуются на действия полиции и требуют зарегистрировать на предстоящих выборах в Мосгордуму тех кандидатов, у которых был обнаружен брак в подписных листах.